Barrierefreiheit: Was in Österreich Gesetz ist – und hier anscheinend nicht geht

Wien/Kassel (kobinet) "Barrierefreiheitsregelungen in Österreich - Was dort Gesetz ist und hier anscheinend nicht geht", so lautet der Titel eines Interviews auf YouTube mit Martin Ladstätter aus Wien. Die Bundestagsabgeordneten, denen heute, am 23. März, noch 95 Tage verbleiben, um ein gutes Barrierefreiheitsrecht in dieser Legislaturperiode zu verabschieden, könnten in Deutschland ähnliche Regelungen wie in Österreich beschließen. Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen hat hierzu bereits einen konkreten Vorschlag entwickelt.

Martin Ladstätter vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (BIZEPS) in Wien setzt sich schon seit Jahrzehnten für mehr Barrierefreiheit ein und ähnlich wie in anderen Ländern hat es auch in Österreich eine geraume Zeit gebraucht, bis dort entsprechende gesetzliche Regelungen zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Barrierefreiheit verabschiedet wurden. Nun sind dort aber auch Unternehmen zur Barrierefreiheit verpflichtet, die öffentliche Angebote machen. Dabei wird niemand, wie beispielsweise ein kleines Geschäft mit vielen Stufen davor, überfordert, aber alle sind verpflichtet, entsprechende Maßnahmen bzw. angemessene Vorkehrungen zur Barrierefreiheit durchzuführen. Über eine Schlichtungsstelle kann man Verstößen gegen das Gesetz nachgehen. In Deutschland fehlen solche Regelungen für Dienstleistungen und Produkte privater Unternehmen weitgehend noch gänzlich.

Diese Woche haben die Bundestagsabgeordneten bei der ersten Lesung des Teilhabestärkungsgesetzes eine erste Möglichkeit, ein klares Zeichen zu setzen, dass sie eine umfassende Barrierefreiheit auch hierzulande regeln wollen. Bisher wird dies von den Koalitionsfraktionen, dabei vor allem von der CDU/CSU, nicht ernsthaft forciert.

Link zum 13minütigen YouTube-Interview mit Martin Ladstätter

Link zum 13minütigen YouTube-Interview mit Martin Ladstätter



Link zum Vorschlag des Forums behinderter Juristinnen und Juristen für Regelungen zur Barrierefreiheit in Deutschland

Links zu weiteren Beiträgen im Rahmen der Kampagne "Noch 100 Tage für ein gutes Barrierefreiheitsrecht"

