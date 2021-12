Dennis Sonne auf Platz 36 der nordrhein-westfälischen Grünen gewählt

Siegen (kobinet) Wenn der neue Landtag in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 gewählt wird, steht mit Dennis Sonne auf der Landesliste der nordrhein-westfälischen Grünen ein engagierter Streiter für Inklusion zur Wahl. Der Rollstuhlnutzer aus Lüdinghausen, der dort schon seit vielen Jahren im Stadtrat aktiv ist, wurde heute am 11. Dezember auf den Listenplatz 36 der nordrhein-westfälischen Grünen für die Landtagswahl gewählt.

In seiner Bewerbungsrede machte Dennis Sonne deutlich, wie wichtig es ist, dass auch behinderte Menschen im Landtag von Nordrhein-Westfalen als Expert*innen in eigener Sache vertreten sind und warb für ein inklusives Nordrhein-Westfalen.

Bei derzeit 199 Abgeordneten im nordrhein-westfälischen Landtag bedarf es eines guten Ergebnisses der Grünen. Aktuelle Umfragen sehen diese bei ca. 17 Prozent, eine Marke, die knapp für den Einzug von Dennis Sonne in den Landtag reichen könnte.

Link zum kobinet-Interview mit Dennis Sonne vor der Listenwahl