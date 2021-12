Behinderte Menschen in die Parlamente

Siegen (kobinet) "Behinderte in die Parlamente!" Dies forderte die Behindertenbewegung bereits in den 90er Jahren. Heute, am 11. Dezember, haben die Grünen bei ihren Parteitagen zur Listenaufstellung der Kandidat*innen für die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, diesen Ruf zu erhören und für mehr Vielfalt in den Parlamenten zu sorgen. Mit Dennis Sonne in Nordrhein-Westfalen und Christian Judith in Schleswig-Holstein bewerben sich zwei äusserst und langjährig engagierte behinderte Menschen um aussichtsreiche Listenplätze für die im kommenden Frühjahr stattfindenden Landtagswahlen.



Im Vorfeld der heutigen Listenparteitage führten die kobinet-nachrichten Interviews mit Dennis Sonne und Christian Judith über ihre Pläne:

Den beiden Kandidat*innen ist klar, dass heute für sie jede Stimme zählt, denn auch bei den Grünen ist mittlerweile die Konkurrenz unter den Kandidat*innen größer geworden. Gerade im Hinblick auf die Möglichkeit der digitalen Teilhabe und Abstimmung von zu Hause auf, hoffen sie, dass sich auch verstärkt behinderte Parteimitglieder an der Wahl zur Listenaufstellung beteiligen.