Veranstaltung: Als Rollstuhlnutzerin ehrenamtlich aktiv in der Politik

Kassel (kobinet) "Als Rollstuhlnutzerin ehrenamtlich aktiv in der Politik", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung des Projektes "Ehrenamt für Alle" der Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab), die am Donnerstag., den 21. Januar von 18:00 -19:00 Uhr per Zoom stattfindet.

Zu Gast ist Maria Stafyllaraki, die über ihre Erfahrungen als Rollstuhlnutzerin und derzeitige Kandidatur für die Wahl zur Kasseler Stadtverordnetenversammlung berichtet.

"Maria Stafyllaraki ist es leid, im Alltag immer wieder auf Barrieren zu treffen. Deshalb kandidiert die Rollstuhlnutzerin aus Kassel nun bei der Kommunalwahl, die am 14. März 2021 stattfindet. Wie viele andere Menschen auch, will sie sich damit verstärkt ehrenamtlich in der Politik engagieren und hat auch Chancen, in die neue Stadtverordnetenversammlung gewählt zu werden. Die engagierte Frau mit griechischen Wurzeln will sich dabei besonders für benachteiligte Menschen einsetzen und ausgrenzende Bedingungen überwinden helfen", heißt es in der Ankündigung für die Online-Veranstaltung.

Im Rahmen der Veranstaltung stellt sich Maria Stafyllaraki den Fragen von Ottmar Miles-Paul und den Teilnehmer*innen. Dabei interessiert sie besonders, was in Kassel alles geändert werden muss, damit Inklusion in den verschiedenen Bereichen gelebt werden kann. Gebärdendolmetscherinnen stehen zur Verfügung, den Bedarf bei Anforderung des Zugangs bitte mit angeben. Die Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung bei: Christina Kirks, E-Mail: [email protected] oder per Telefon unter 0561/72885-185.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des fab-Projektes "Ehrenamt für Alle“ statt, die von der Aktion Mensch gefördert wird.