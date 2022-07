Neues SoVD.TV-Format in Kooperation mit Aktion Mensch

Berlin (kobinet) Am Mittwoch, den 13. Juli um 13.00 Uhr kommt es zu einer Premiere. In Kooperation mit der Polit-Agentur Nawrocki PR und der Aktion Mensch startet der neueste Ableger von SoVD.TV. In der ersten Ausgabe geht es um das Thema "Inklusion und Mobilität". SoVD.TV-Moderator Peter-Michael Zernechel erklärte dazu: "Seit dem 1. Januar gilt laut Personenbeförderungsgesetz die vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des ÖPNV. Aber die Umsetzung lässt fast überall auf sich warten. Das ist mehr als enttäuschend." Gäste sind die Bundestagsabgeordnete Stephanie Aeffner (Grüne), der Inklusionsaktivist und Landtagskandidat Constantin Grosch sowie der Politologe und Journalist Dominik Peter.

"Was jetzt dringend passieren muss, diskutieren wir mit interessanten Gästen wie Stephanie Aeffner. Sie war von 2016 bis 2021 Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Seit 2021 sitzt sie für die Grünen im Bundestag und ist in ihrer Fraktion Berichterstatterin für Behindertenpolitik und Sozialhilfe. Ebenfalls mit dabei sind der Inklusionsaktivist Constantin Grosch, Kandidat der SPD für die Landtagswahl in Niedersachen, sowie Dominik Peter. Der Journalist, mehrfache Deutsche Meister im Schwimmen und Olympiateilnehmer sitzt nach einem Berufsunfall ebenfalls im Rollstuhl und ist heute u.a. Vorstandsvorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin. Ebenfalls zu Wort kommt der Mobilitätsexperte Prof. Dr. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin", heißt es in der Ankündigung der Sendung.

SoVD.TV präsentiert von der Aktion Mensch sehen Sie im Fernsehprogramm von Alex Berlin, über die Homepage des SoVD, die SoVD-Facebookseite und den SoVD-YouTube-Kanal unter https://youtu.be/YgNvCQLOYZ8.

Hier geht es zu den letzten Sendungen:

"Die Zukunft der Arbeit"

https://youtu.be/HsdyPhCeju8

"Wie viel Armut können wir uns noch leisten?“

https://youtu.be/uEZmW2vTzhM

"KidsOnAir - Was ist eigentlich Inklusion?“

https://youtu.be/4iCGk7yQVUI