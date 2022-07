IGEL-Podcast: Wie du im Rollstuhl dein Leben ins rollen bringst

Bad Segeberg (kobinet) "Wie du im Rollstuhl dein Leben ins rollen bringst", darum geht es in der 72. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Podcast-Moderator Sascha Lang spricht dabei mit Sabine und Moritz von Guidzter.com u.a. darüber, wie wichtig der Austausch ist und über die entsprechende Plattform http://www.guidzter.com.

"'Die Plattform für dein Leben im Rollstuhl' so ist die Webseite von Guidzter überschrieben. Das Leben im Rollstuhl hält im Alltag so manche Herausforderung bereit, doch mit den richtigen Tipps von anderen Rollifahrern lassen sich diese viel leichter bewältigen. Der individuelle Erfahrungsaustausch, nützliche Ratschläge oder einfach persönliche Gespräche über Themen, die dich bewegen - das alles bietet dir die Plattform Guidzter. Mit Sabine und Moritz von Guidzter.com erfahren wir, wie wichtig der Austausch ist. http://www.guidzter.com", heißt es in der Ankündigung der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast.

