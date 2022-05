München (kobinet) "Vor fast zehn Jahren verkündete der damalige Ministerpräsident Seehofer, Bayern werde 2023 'komplett barrierefrei' sein. Das Ziel verfehlt die Staatsregierung deutlich. Ein Überblick." So kündigt die Süddeutsche Zeitung einen vom Inklusionsbotschafter Markus Ertl empfohlenen Beitrag von Max Weinhold an, der sich mit dem Stand der Barrierefreiheit in Bayern befasst.

