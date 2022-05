Infos zur Verbandsklage gegen die Bahn in Leichter Sprache

Berlin (kobinet) "Zum Internationalen Tag der Leichten Sprache können wir unsere #Verbandsklage für eine bessere barrierefreie Bahn nun auch in #LeichteSprache anbieten. Alle Menschen an diesem Projekt wurden fair bezahlt und sind selbst betroffen. #MenschZuerst https://jederzeitmitbahn.de/leichte-sprache/" Dies teilte die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) am 28. Mai, dem Tag der Leichten Sprache, mit.

Link zu Informationen der ISL in Leichter Sprache zur Klage gegen die Deutsche Bahn

Link zu Infos der ISL in Leichter Sprache darüber, was behinderte Reisende von der Bahn wollen

Link zu weiteren Infos der ISL zur Verbandsklage gegen die Bahn