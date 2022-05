ZDF-Bericht über fehlende Barrierefreiheit beim Frauenarzt

Mainz (kobinet) "Als Frau mit Körperbehinderung ist es sehr schwer, einen Frauenarzt zu finden. Denn oft ist weder das nötige Wissen noch die nötige Barrierefreiheit vorhanden", so heißt es in der Ankündigung eines Kurzfilms des ZDF-Magazin Volle Kanne, der vor kurzem ausgestrahlt wurde und online zur Verfügung steht. Das Thema ist vor allem auch deshalb sehr aktuell, weil der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vorsieht, dass ein Aktionsplan für ein barrierefreies Gesundheitswesen entwickelt werden soll.

"Es mangelt am Know-how Frauen mit Behinderung zu behandeln und an der richtigen Ausstattung. In den meisten Praxen scheitert es schon am barrierefreien Zugang", heißt es in der Ankündigung des Fernsehbeitrags.

Link zum Beitrag