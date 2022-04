Wichtige Themen bei Abschlusskundgebung vor Rotem Rathaus in Berlin

Berlin (kobinet) Wenn am 5. Mai die mittlerweile schon traditionelle Demonstration zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder in Berlin stattfindet, dann geht es dabei nicht nur ab 14:00 Uhr vom Brandenburger Tor über die Straßen Unter den Linden und Spandauer Straße zum Roten Rathaus, wo von 15:30 bis ca. 17:00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Es werden auch wichtige aktuelle behindertenpolitische Themen aufgegriffen, wie Gerd Miedthank vom Berliner Behindertenverband im Auftrag des Berliner Organisationsteam Europäischer Protesttag mitteilte.

"Themen bei der Abschlusskundgebung sind: Barrierefreiheit, Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen in Einrichtungen, Schulische Inklusion in Berlin und die Auftaktveranstaltung Berliner Behindertenparlament für den 7.5.2022. Von der Abschlusskundgebung wird phasenweise der Fernsehsender Alex Berlin berichten. Für die Abschlusskundgebung stehen Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Verfügung", heißt es in der Ankündigung.

Weitere Infos gibt's unter: www.protesttag-behinderte.de.

Bereits am Morgen lädt die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) zu einer Aktion zur Diskriminierung beim Bahnfahren am Brandenburger Tor von 10:30 bis 12:30 Uhr ein.

