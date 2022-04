Raul Krauthausen war zum Thema Gewalt in Wohneinrichtungen bei Volle Kanne im ZDF

Berlin (kobinet) Raul Krauthausen war am 27. April im Vorfeld des heutigen, ersten Jahrestages der Morde an behinderten Menschen im Oberlinhaus in Potsdam, zu Gast in der Sendung "Volle Kanne" im ZDF. Das Thema war u.a.: "Gewalt in Wohneinrichtungen für behinderte Menschen". Anlässlich des einjährigen Jahrestages der Morde im @oberlinhaus in Potsdam wird @abilitywatch heute am 28. April ein Projekt zum Thema Gewalt gegen behinderte Menschen vorstellen, wie Raul Krauthausen auf Twitter mitteilte.

