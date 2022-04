Demo für Inklusion und Barrierefreiheit am 5. Mai in Berlin

Berlin (kobinet) "Endlich: Dieses Jahr organisieren wir wieder eine Demo und eine Abschlusskundgebung anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai in Berlin. Also: unbedingt weiterposten und weitersagen und daran auch teilnehmen." Diesen Appell hat Dominik Peter vom Berliner Behindertenverband auf Facebook verbreitet. Unter dem Motto "Tempo machen für Inklusion - barrierefrei zum Ziel beginnt die Demonstration am 5. Mai um 14:00 Uhr am Brandenburger Tor und endet um 15:30 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus in Berlin.

Auch in vielen anderen Städten finden um den Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen herum eine Vielzahl von Aktionen statt, um für Inklusion und Barrierefreiheit zu werben.

