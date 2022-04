Maren Grübnau im Podcast vor dem Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga

Dortmund (kobinet) In der Brust von Maren Grübnau schlagen fußballtechnisch zwei Herzen. Sie ist einerseits Teamleiterin des Bereichs Stadion-Blindenreportage bei Schalke 04 und andererseits eingefleischter Fan des SV Werder Bremen. Diese beiden Mannschaften treffen heute im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Wie sich Maren Grübnau dazu verhält, erfährt man u.a. im Interview mit ihr auf meinsportpodcast.de.

"Der FC Schalke 04 geht als bisheriger Gewinner des Aprils in die letzten 4 Spiele. Maren Grübnau, Teamleiterin des Bereichs Stadion-Blindenreportage bei S04. Gleichzeitig schlägt ihr Herz aber auch für den SV Werder Bremen. Wie sie mit der Situation vor dem Kracher am Samstagnachmittag umgeht und ihre Sicht auf den bisherigen Saisonverlauf der Knappen erzählt Sie uns im ersten Teil!" So heißt es in der Ankündigung des Podcast.

Link zum Podcast