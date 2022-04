Tastbuch: Kim und das Zauberhäschen

Berlin (kobinet) Anlässlich des heutigen Internationalen Kinderbuchtages, der traditionell am 2. April begangen wird, präsentiert der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) mit "Kim und das Zauberhäschen" sein erstes Origami-Tastbuch für Kinder. Wenn man das Buch jetzt bestellt, erhält man es noch vor Ostern und kann rechtzeitig mit dem Falten seines eigenen Häschens beginnen, heißt es dazu im Newsletter dbsv-direkt.

"Mit dem Buch können blinde Kinder und Erwachsene lernen, einen Hasen aus einem quadratischen Blatt Papier zu falten. Damit man sich die Faltschritte besser merken und sie nachvollziehen kann, sind sie in eine Geschichte eingebettet, in der die Formen vorkommen, die auf dem Weg zum fertigen Hasen entstehen. Kim öffnet ihren Kleiderschrank, surft, fährt Segelboot und muss vor einem Schwertfisch fliehen, ehe sie auf einer Insel landet und plötzlich ein kleines Häschen neben Kim sitzt. Die Zwischenschritte sind als Origami-Formen ins Buch eingeklebt. Dadurch lässt sich tastend nachempfinden, wie der Hase gefaltet wird. Einen Blick ins Buch bietet Ihnen die Seite: www.dbsv.org/origami.html", heißt es im Newsletter dbsv-direkt.

Der Internationale Kinderbuchtag

Der Internationale Kinderbuchtag soll als Aktionstag die Freude am Lesen unterstützen und das Interesse an Kinder- und Jugendliteratur fördern. Er wird seit dem Jahr 1967 jährlich am 2. April, dem Geburtstag des Märchenerzählers Hans Christian Andersen, begangen.

Der DBSV nimmt den Internationalen Kinderbuchtag zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass es viel zu wenige Bücher für blinde und sehbehinderte Kinder gibt. "Kim und das Zauberhäschen" ist ein weiterer Schritt zu mehr Tastbüchern. Der DBSV produziert seit 2013 Tastbücher für Kinder mit und ohne Sehbehinderung, die liebevoll mit Normal- und Blindenschrift, verschiedenen Materialien und interaktiven Elementen gestaltet und damit sehr aufwändig in der Produktion sind.

Kurzinfo und Bestellung:

"Kim und das Zauberhäschen"

Format: DIN A4 mit Spiralbindung, 26 Seiten mit Text in Schwarz- und Brailleschrift und Tastbildern

Altersempfehlung: ab 7 Jahren

Schutzgebühr: 50,00 Euro/Stück

Das neue Tastbuch kann ab sofort beim DBSV bestellt werden. Senden Sie dazu eine E-Mail mit vollständiger Liefer- und Rechnungsadresse an:

[email protected]

Der DBSV dankt Mondelez International ganz herzlich für die Unterstützung bei der Umsetzung dieses Tastbuches.