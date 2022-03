BIENE-Award und Überwachungsstelle BFIT-Bund

Berlin (kobinet) Die älteren Leser kennen den Wettbewerb um barrierefreie Webseiten, den Aktion Mensch und die Stiftung Digitale Chancen von 2003 bis 2010 jährlich durchführten. Die BIENE war eine sehr begehrte Trophäe für Website-Entwickler und Web-Agenturen.

BIENE steht für "Barrierefreies Internet eröffnet neue Einsichten".

Heute steht über der Webseite "Der BIENE-Wettbewerb war ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen in Kooperation mit Aktion Mensch von 2003 - 2010.Diese Webseite wird nicht weiter aktualisiert."

Einen kleinen Vergleich möchte ich versuchen.

Die erste BITV (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) erschien im Jahre 2002. Die Ämter und Behörden haben nun schon 20 Jahre eine Verordnung, die barrierefreie Webseiten verlangt und seit 2021 ist das auch gesetzlich vorgeschrieben.

Vor fast 20 Jahren (2003 bis 2010) fand der von und mit Aktion Mensch und der Stiftung Digitale Chancen jährlich veranstaltete BIENE-Award (https://biene-award.de/) statt. In dieser Zeit wurden hunderte von Websites bzw. tausende von Webseiten technisch und menschlich geprüft und bewertet. Der BIENE-Award war eine begehrte Trophäe. Sowohl die Mitarbeiter von Aktion Mensch und der Stiftung Digitale Chancen, sowie die Mitglieder des Technischen Beirates haben einen enormen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungsschatz sammeln können. Einige aus diesen Organisationen und einige aus dem Technischen Beirat sind im Ausschuss der Überwachungsstelle des Bundes BFIT-Bund vertreten.

Ohne die wissenschaftlich aktive Betreuung durch das Team um Prof. Kubicek der Universität Bremen wäre das nicht möglich gewesen, so viele Webseiten in wenigen Monaten jährlich zu prüfen. Es wurden Verfahren und Prozesstechniken entwickelt, erprobt und eingesetzt. Ein KO-System mit klaren und fest definierten KO-Kriterien ermittelte die besten Websites für eine Nominierungsliste. Eine Jury befand dann über die Gewinner. Je besser die Qualität einer Website war, umso tiefer und präziser wurde geprüft.

Die Verfahren, Prozesse und Kriterien wurden immer dem Technischen Beirat vorgelegt, mit ihm besprochen und im Diskurs abgestimmt. Das war kreativ und zielführend. Ich habe da gern mitgearbeitet.

Kürzlich gab mir auf meinem Wunsch hin der Leiter der Überwachungsstelle BFIT-Bund ein Interview. Eine Gelegenheit darzustellen, wie die Überwachungsstelle die Aufgabe der Beurteilung von Webseiten meistert, dabei mit der Wissenschaft und den Selbstvertretern produktiv und zielführend zusammenarbeitet und eine ganzheitliche Betrachtung von Behinderung erkennen lässt.

Was sagt mir das Interview? Neben zahlreichen Allgemeinplätzen, Selbstverständlichkeiten und Hinweisen auf Verordnungen und Gesetze, die jedem Bekannt sind, der sich damit beschäftigt, klang mir der Rest nach Rechtfertigungsversuch. Warum muss sich die Überwachungsstelle rechtfertigen? Hat sie selbst Zweifel? Wofür?

Die Fragen seien dann schon erlaubt: Stimmt etwas nicht mit der fruchtbringenden Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Selbstvertretern? Konnten sich die Potentiale der Wissenschaft und der Selbstvertreter nicht entfalten? Warum nicht?

Und es kommen mir noch einige weitere Fragen in den Sinn, wenn ich länger darüber nachdenke. Warum gibt es, neben der emsigen und fleißigen Assistentin der BFIT-Bund, keine Frauen in der Überwachungsstelle? Warum dominiert die Behinderung Blind bei den Mitarbeitern? Ist es nicht so, da hat das Statistische Bundesamt ausreichend Zahlen, dass wegen Bildungsferne, schlechte Schulbildung, Migration, Analphabetismus, geistiger Behinderung usw. mehr als 14 % der Bevölkrung Leichte Sprache brauchen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können? Das sind ja viel mehr als körperbehinderte, blinde, und anders eingeschränkte Menschen mit Behindertenausweis zusammen. Warum vertritt die Überwachungsstelle nicht auch das Sachgebiet der Behinderung, was sich Leichte Sprache nennt und überwacht die Webseiten der öffentlichen Hand demgemäß?

Und die Krone ist für mich: die Überwachungsstelle hat wegen Zeitdruck keine Möglichkeit gefunden, eine Zusammenfassung des ersten EU-Berichtes in Leichter Sprache beizugeben. Wenn man ganzheitlich bei Behinderung denkt, dann plant man schon in der Konzeptphase die Leichte Sprache Zusammenfassung ein. Kann Zeitdruck die Ausrede für Konzeptlosigkeit und ... sein? Siehe auch diese Petition.(ganz nach unten scrollen).

Mir scheinen die zwei Mitarbeiter recht kompetent für ihre Aufgaben, was man lesen kann. Ihnen gilt mein Respekt.

Aber ein Arbeitsklima, dass durch tägliches am Burnout entlang schlittern,geprägt ist, macht krank, bremst die Eigeninitiative und die Entfaltung der Persönlichkeiten und Kompetenzen. Gesundheit ist so wichtig.

Ich wünsche mir einige Veränderungen in der Überwachungsstelle. Für mein Steuergeld und für die zielführende Wirkung auf die Barrierefreiheit der Webseiten öffentlicher Stellen muss eine befreiende Entfaltung der Kompetenzen, eine enge konstruktive Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und eine enge Einbeziehung der Selbstvertreter in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Behinderung ermöglicht werden.

Aber das ist ja nur die unbedeutende eigene Meinung eines ehrenamtlich tätigen kobinet-Mitgliedes?