BIZEPS-Bild der Woche zu 30 Jahre Peer Beratung

Wien (kobinet) Der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS hat in seiner Rubrik "Bild der Woche" für diese Woche ein Bild zum 30jährigen Jubiläum der Peer Beratung des Zentrum für Selbstbestimmtes Leben BIZEPS in Wien veröffentlicht. Auf dem Bild sieht man Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, die Buchstaben hochhalten, die den Schriftzug "30 Jahre BIZEPS Peer Beratung" bilden. Das Jubliäum wurde von einer Reihe von Interviews mit Peer Berater*innen in den BIZEPS Nachrichten begleitet und u.a. mittels eines Video-Grußworts des österreichischen Bundespräsidenten gewürdigt.

