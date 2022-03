Mobil mit Behinderung unterstützt Ukraine-Hilfe

Jockgrim (kobinet) Der Verein Mobil mit Behinderung unterstützt zusammen mit der IDM Stiftung und Aktivist*innen aus der Behindertenbewegung die private Initiative von Frank Sodermanns mit einer Spende in Höhe von 3.000 € und hat einen Spendenaufruf gestartet. Frank Sodermanns ist nach Informationen von Heinrich Buschmann von Mobil mit Behinderung bereits mit sechs behindertengerechten Fahrzeugen in Richtung polnische Grenze unterwegs. Auf dem Hinweg transportiert er gespendete Hilfsgüter und auf der Rückreise werden die Helfer so viele Menschen wie möglich mitnehmen.

Wer die Initiative unterstützen will, kann dies unter folgendem Spendenkonto tun:

VR-Bank Südpfalz

Mobil mit Behinderung e.V.

IBAN: DE27 5486 2500 0207 1385 80

BIC–Code: GENODE61SUW

Stichwort: Behindertenhilfe Ukraine