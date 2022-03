Paralympische Winterspiele eröffnet

BERLIN (kobinet) Mit einer Lichtershow sowie eindrucksvollen Musik- und Tanz-Darbietungen und vor allem vielen Botschaften des Friedens sind am Freitagabend (Ortszeit) in Peking die XIII. Paralympischen Winterspiele 2022 eröffnet worden. Sie finden unter dem Motto „Together for a shared future“ (Zusammen für eine gemeinsame Zukunft) statt. Die Athletinnen und Athleten zeigten bei der Parade zum Einlauf der Nationen, was darunter zu verstehen ist.

Bis zum Sonntag, dem 13. März treten nach Angaben des Internationalen Paralympischen Kommitees (IPC) 546 Athletinnen und Athleten aus 46 Nationen bei 78 Wettbewerben in sechs Sportarten an.

Alle Freundinnen und Freunde des Sports können das Geschehen auf der Internetseite des Teams Deutschland jederzeit verfolgen.