KÖLN (kobinet) In der WerksHalle kommt morgen um 16.00 Uhr die Kölner Tanzszene zusammen und sammelt Spenden für humanitäre Einrichtungen und Schutzkleidung. Während in der Ukraine Putins Krieg tobt, fühlt man sich hier in der Ferne schnell machtlos und untätig. Doch in der Kölner Tanzszene will man tun was man tun kann: Zusammen stehen, Solidarität zeigen und ein Zeichen setzen.

Weitere Einzelheiten zu dieser Veranstaltung können auf dieser Internetseite nachgelesen weren.