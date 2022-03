Jürgen Dusel zu Gast in der 50. Episode des IGEL-Podcast

Bad Segeberg (kobinet) Heute, am 3. März, erschien die 50. Episode des Podcast "IGEL - Inklusion Ganz Einfach Leben - Der Podcast für gelebte Inklusion". Zu Gast in der Jubiläumsepisode ist der Beaufragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen Jürgen Dusel. Moderator und Herausgeber des Podcast ist der Inklusator und langjährige Radiomacher Sascha Lang aus Bad Segeberg und Luxemburg. Über 5.800 Hörer in über sechs Ländern erreichte Sascha Lang seinen Angaben zufolge mit seinen Episoden seit April 2021. Dies seien über 1.500 Minuten spannende Interviews, Gesprächsrunden und Solofolgen, die bis heute erschienen sind.

Sascha Lang möchte mit seinem IGEL-Podcast vier Ziele erreichen:

- Verständnis von nichtbehinderten Menschen für die Herausforderungen von Menschen mit Behinderung

- Verständnis unter den Menschen mit Behinderung für ihre verschiedenen Bedürfnisse

- Eine bessere Wahrnehmung und ein klareres Verständnis des Begriffs "Inklusion"

- Das Thema "Inklusion" tiefer in den Medien verankern.

Die Vision der Inklusion für Sascha Lang ist sehr einfach: "Inklusion hat bereits begonnen. Menschen mit Behinderung sind gefordert und aufgefordert, sichtbar zu werden und zu sein. Menschen mit Inklusionshintergrund sind angehalten, diese Inklusion aktiv mit zu gestalten und nicht in der Position zu warten bis andere die Inklusion für sie erschaffen. Inklusion ist ein nie endender Prozess“.

Den Podcastkanal findet man auf allen Podcast-Plattformen oder hier:

https://letscast.fm/sites/igel-inklusion-ganz-einfach-leben-95d8e333

