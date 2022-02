Podcast: Wie geht eigentlich Autismus?

Köln (kobinet) "Wie geht eigentlich Autismus?" So lautet der Titel der 40. Ausgabe des Podcast Echt behindert! der Deutschen Welle. "Störung, Behinderung oder einfach eine andere Art der Wahrnehmung? Darüber, was Autismus eigentlich ist gibt es viele Vorstellungen. Nach dem Motto "nichts über Autisten ohne Autisten" fragen wir einfach mal nach", heißt es in der Ankündigung des Podcast, der von Matthias Klaus von der Deutschen Welle moderiert wird und bei der die Autistin Ricky Zehrer zu Gast ist.

