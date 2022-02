Kiezladen barrierefrei umgebaut

Berlin (kobinet) Im Kiezladen in Berlin-Pankow übernehmen die Mitarbeitenden mit Behinderung kreative Arbeiten für Nachbar*innen – mit Holz, Papier oder Stoff. So entstehen spannende Begegnungen und tolle Produkte. Damit sich Angestellte und Gäste frei bewegen können, hat die Aktion Mensch den barrierefreien Umbau des Ladens mit 22.000 € unterstützt. Darauf weist die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter als Beispiel zum Abbau von Barrieren hin.

