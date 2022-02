Raul Krauthausen zu Werkstätten: Fair ist anders

Berlin (kobinet) "Fair ist anders", so lautet der Titel eines Gastbeitrags von Raul Krauthausen in ZEIT ONLINE, in dem der Behindertenrechtsaktivist der Fragen nachgeht: "Warum gelten ausgerechnet in Werkstätten für behinderte Menschen die Standards für fairen Handel nicht?" Unternehmen und Kunden dürften das seiner Meinung nach nicht länger hinnehmen.

"Immer mehr Unternehmen setzen auf fair produzierte Produkte, die Kundschaft freut sich über einen Einkauf mit gutem Gewissen. Erst recht, wenn die Waren in Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt wurden. Doch gerade dort gelten keine Fairtrade-Standards. Das muss sich endlich ändern, schreibt der Aktivist Raul Krauthausen in seinem Gastbeitrag", heißt es im Vorspann zum Beitrag von Raul Krauthausen.

Link zum Beitrag vom 16. Februar 2022 in ZEIT ONLINE