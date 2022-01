Auf ein gutes 2022

Kniebis (kobinet) In vielen Teilen Deutschlands wird das neue Jahr mit Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen begrüßt. Die kobinet-Redaktion wertet dies als ein gutes Zeichen und wünscht seinen Leser*innen und Unterstützer*innen ein richtig gutes 2022, in dem wir einiges im Sinne der Menschenrechte bewegen und hoffentlich auch viele schöne Stunden und Momente genießen können.

Behindertenpolitisch dürfte es bereits früh losgehen, denn nach der Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss sich der Deutsche Bundestag unverzüglich um dieses Thema kümmern. Zudem steht einiges auf der Agenda der rot-grün-gelben Regierungskoalition, wie beispielsweise die Verpflichtung privater Anbieter von Dienstleistungen und Produkten zur Barrierefreiheit. Und bei all diesen Aktivitäten wird die Einmischung behinderter Menschen und ihrer Organisationen nötig sein. Erholen wir uns also noch einmal so richtig, um dann mit neuen Taten für unsere und die Menschenrechte aller Menschen zu streiten, heißt es vonseiten der kobinet-Redaktion zum Jahresbeginn. Also nicht lange zögern, die Sonnenbrille aufziehen, raus in die Sonne und neue Energie tanken.