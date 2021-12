Hubert Hüppe ist kommissarischer Leiter des Gesundheitsausschusses

Berlin (kobinet) Gestern Morgen hatten die kobinet-nachrichten noch über die Facebook-Meldung von Hubert Hüppe berichtet, in der er seine Freude zum Ausdruck bringt, dass er Mitglied im Bundestagsausschuss für Gesundheit wird. Nun leitet der CDU-Abgeordnete und frühere Bundesbehindertenbeauftragte plötzlich den Ausschuss kommissarisch. Grund dafür ist einem Bericht von Heute im Bundestag zufolge, dass der AfD-Kandidat für den Ausschussvorsitz keine Mehrheit erhielt und der dienstälteste Abgeordnete nun die kommissarische Leitung übernimmt, bis eine Klärung im Ältestenrat herbeigeführt und ein Vorsitzender gewählt ist.

Link zum Bericht in Heute im Bundestag, in dem auch eine Liste der 42 Mitglieder aufgeführt sind, die in dieser Legislaturperiode im Gesundheitsausschuss des Bundestages vertreten sind:

https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIva3Vyem1lbGR1bmdlbi04NzMwNjg=&mod=mod454590

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und der Gefahr einer Triage in verschiedenen Kliniken spielt der Gesundheitsausschuss eine besonders wichtige Rolle im derzeitigen politischen Geschehen.