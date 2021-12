Der Ampel-Koalitionsvertrag und die Chance für mehr kommunikative Barrierefreiheit durch Gebärdensprache

BERLIN (kobinet) Der Deutsche Gehörlosen Bund hat die im Koalitionsvertrag der zukünftigen Bundesregierung behandelten Themen Behinderten- und Sprachpolitik analysiert und bewertet. Begrüßenswert sind aus Sicht des Gehörlosen Bundes unter anderem die Ambitionen, die Barrierefreiheit in Angeboten des Bundestags und Bundesregierung in Gebärdensprache und mit Untertiteln weiter auszubauen, insbesondere in den Bundesministerien und den nachgeordneten Behörden.

Kritisch sieht der Deutsche Gehörlosen Bund (DGB), dass beim Thema Minderheitensprachen die Deutsche Gebärdensprache nicht berücksichtigt wird. Die bisherige Einordnung als Kommunikationshilfe ist sinnvoll, aber bei weitem nicht ausreichend. Sie muss dringend, so fordert der Gehörlsoen Bund, als kulturelle Minderheitensprache im Sinne der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen verankert werden.

Aktuelle wichtige Kernforderungen des DGB tauchen gar nicht im Koalitionsvertrag auf. Der Gehörlosen Bund fordert deshalb, dass der Nationale Aktionsplan 3.0 zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention dringend erneuert werden müsste. Zu den weiteren Forderungen dieses Bundes gehört, dass der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung beim Kanzleramt angesiedelt werden sollte und das Telekommunikationsgesetz überarbeitet werden, um gleichberechtigten Zugang zu Telefon- und Notrufdiensten für gehörlose, taubblinde und andere Endnutzerinnen und Nutzer sicherzustellen.

Der DGB freut sich auf die Zusammenarbeit mit den drei Regierungsparteien (SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP) und zwei Oppositionsparteien (CDU/CSU und Die Linke) sowie mit dem „Südschleswigschen Wählerverband“ (SSW), um die Lebenssituation von Gehörlosen und anderen Menschen mit Hörbehinderungen signifikant zu verbessern und mehr Fortschritt, mehr kommunikative Barrierefreiheit und mehr Gebärdensprache zu wagen.

Der Kommentar des Deutschen Gehörlosen-Bundes zum Koalitionsvertrag der zukünftigen Bundesregierung kann auf diesem Link in einer PDF-Version nachgelesen werden.