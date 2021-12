Berlin (kobinet) Für Verena Bentele, die Präsidentin des VdK und Mitglied im Sprecherrat des Deutschen Behindertenrat (DBR) ist, sind Barrierefreiheit und Inklusion gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Ihre Vision für die Zukunft: Fachreferate in jedem Ministerium, die diese Aufgabe politisch umsetzen. Im Vorfeld der DBR-Welttagsveranstaltung am 3. Dezember hat der Deutsche Behindertenrat seine Mitglieder gefragt: Wie sähe eine Welt aus, in der Inklusion und Teilhabe keine Utopie sind? Was muss sich ändern, damit sich etwas ändert? #DBR3Dezember #KeineUtopie

"Es darf keine Utopie sein, dass es künftig in jedem Ministerium ein Querschnittsreferat für Inklusion und Barrierefreiheit gibt und bei allen Aktivitäten und Gesetzesvorhaben immer auch die Belange von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Beides sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die von Anfang an mitgedacht werden müssen." So lautet das Statement von Verena Bentele.

Link zum Tweet mit dem Statement von Verena Bentele

Der Deutsche Behindertenrat überträgt die Veranstaltung zum Welttag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember von 10 bis 15 Uhr als Livestream auf dem YouTube-Kanal der BAG Selbsthilfe: www.youtube.com/c/BAGSELBSTHILFEeV

Link zur Ankündigung der DBR-Veranstaltung

Link zur Twitter-Aktion des DBR mit allen bisher erschienenen Beiträgen