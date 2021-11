Die Psychos mischen sich ein – Podcast mit Thomas Künneke von den Kellerkindern

Berlin/Köln (kobinet) "Die Psychos mischen sich ein – Talk mit Thomas Künneke vom Kellerkinder E.V." So lautet der Titel des mittlerweile 34. Podcast der Deutschen Welle "Echt behindert", der nun veröffentlicht wurde.

"In Echt Behindert! sprechen wir mit Thomas Künneke vom Kellerkinder E.V. darüber, warum sich seine Mitglieder dagegen wehren, als psychisch krank bezeichnet zu werden. Er erzählt davon, wie wichtig es ist, eine psychische Einschränkung nicht als etwas zu sehen, das man heilen muss, darüber, wie eine gute Versorgung für Menschen mit psychischen Behinderungen aussieht, und was der Verein tut, um sich aktiv in die Politik einzumischen", heißt es in der Ankündigung des knapp halbstündigen Podcast.

Am Sonntag, den 28. November, führt der Verein Kellerkinder übrigens eine Online-Veranstaltung zur unterstützten Entscheidungsfindung zusammen mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) an.

