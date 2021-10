Leipzig / Berlin (kobinet) "Außer sehen kann ich alles", so lautet der Titel eines knapp halbstündigen Fernsehbeitrags, der am 17. Oktober im mdr-Magazin Selbstbestimmt ausgestrahlt wird. "Marie Lampe ist 22 und seit ihrem vierten Lebensjahr aufgrund einer Netzhautablösung blind. Ihre Blindheit hat sie jedoch nie davon abgehalten, ihre Träume zu verwirklichen", heißt es in der Ankündigung des Filmbeitrags mit Audiodeskription.

Link zum Film in der ARD-Mediathek