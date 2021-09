Wahlaktion am 15. September am Brandenburger Tor

Berlin (kobinet) in knapp zwei Wochen ist Bundestagswahl. Zu dieser Wahl dürfen das erste Mal viele behinderte Menschen wählen gehen, denen dies bisher durch Wahlrechtsausschlüsse verboten war. Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) und die LIGA Selbstvertretung wollen alle Menschen mit Behinderungen ermutigen, wählen zu gehen und genau zu schauen, wo Behindertenpolitik menschrechtskonform umgesetzt wird. Deshalb laden die Verbände mit Unterstützung des Verein Kellerkinder zur Aktion "Du hast die Wahl – für eine menschenrechtliche Behindertenpolitik jetzt!" am Mittwoch, den 15. September zwischen 10 - 13 Uhr am Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz (Pavillon auf der Mittelinsel) ein, die ab 11:00 Uhr auch live gestreamt wird.

Worum geht es?

Behinderte Menschen kämpfen seit Jahrzehnten für mehr Partizipation, Inklusion und Selbstbestimmung. Die vergangenen Jahre mit der Corona-Pandemie haben deutlich gezeigt, wie schlecht es um eine menschenrechtskonforme Behindertenpolitik steht und wie sehr es mit der praktischen Umsetzung von Inklusion noch hakt.

Die ISL will daher die heiße Phase vor dem Wahlsonntag am 26. September dafür nutzen, eine symbolische Wahl durchzuführen – und aus der Krise heraus nochmals den Fokus zu schärfen – "Du hast die Wahl!" Zwei Wahlurnen stehen bereit, in die Wahlkarten mit behindertenpolitischen Forderungen geworfen werden dürfen. Am Ende wird ausgezählt und eine Hochrechnung angefertigt.

Vorbeiziehende Interessierte dürfen ebenfalls ihre Stimme abgeben. Und jede*r Einzelne kann sich fragen: "Setze ich mich für eine menschenrechtsgeleitete Politik für behinderte Menschen ein? Oder für eine Politik die Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe und Selbstbestimmung verhindert?", heißt es in der Ankündigung der Aktion.

Link zum Livestream zur Aktion am 15. September von 11:00 bis 12:00 Uhr