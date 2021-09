Gipfel zu barrierefreiem ÖPNV und Fernverkehr mit Livestream

Berlin (kobinet) Auf vielfachen Wunsch und aufgrund der Situation mit dem Lokführerstreik bietet die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten heute am 6. September in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr einen Livestream der Vorträge im Plenum des Gipfels zum barrierefreien ÖPNV und Fernverkehr an, der heute im Hotel Estrel in Berlin stattfindet. Die Veranstaltung wird per Zoom übertragen.

Mit folgendem Link kann man dem Zoom-Meeting beitreten:

https://us02web.zoom.us/j/86142356227?pwd=QmxNU2ZUU2RtVFVMNDAxTWxIT3hWUT09

Meeting-ID: 861 4235 6227

Kenncode: 524144