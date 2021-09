Videobeitrag zu queere Menschen mit Behinderung

Berlin (kobinet) "Bei ihrem Besuch in Berlin lernt Kübra den Aktivisten Ed kennen. Er ist transgender und Rollstuhlfahrer. Dadurch erfährt er doppelte Ausgrenzung - beim Feiern, in der queeren Community, aber auch in der Arztpraxis. Ed zeigt Kübra, an welchen Orten in Berlin er hingegen Zusammenhalt, Wertschätzung und Gemeinschaft erfährt. Zum Gespräch gibt's zwei Videos!" So lautet die Ankündigung des Beitrags im aktuellen Aktion Mensch Newsletter.

