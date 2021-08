Landesspiele mit starken Impulsen für eine Rückkehr zur Normalität

BERLIN (kobinet) Nach einer langen sportlichen Wettbewerbspause haben sich am Wochenende zum ersten Mal mehr als 500 Athletinnen und Athleten des Special Olympics Landesverbandes Berlin/Brandenburg (SOBB) zu ihren Landesspielen Berlin 2021 getroffen. Diese Veranstaltung war ein Auftakt zu einer Reihe von Special Olympics Veranstaltungen, die in den nächsten Jahren stattfinden werden. Jetzt haben die Landesspiele stattgefunden. Im nächsten Jahr werden es die Nationalen Spiele in Berlin sein und dann kommt das Jahr 2023, im welchem sich die Athletinnen und Athleten zu den Special Olympics Weltspielen in Berlin treffen.

Die Landesspiele Berlin 2021 waren auch durch die enge Kooperation mit einem privaten Corona-Testcente geprägt. Dreh- und Angelpunkt des umfangreichen Hygienekonzeptes war die ausschließliche Akkreditierung von Personen, von denen ein geringes epidemiologisches Risiko ausgeht. Diesbezüglich wurde die 3-G-Regel "geimpft, getestet, genesen" praktiziert.

Einen integrativen Bestandteil der Landesspiele Berlin 2021 bildete traditionell das Gesundheitsprogramm Healthy Athletes®. Die Athletinnen und Athleten konnten vor Ort Untersuchungen und Beratungen in sieben Gesundheitsdisziplinen in Anspruch nehmen. Insgesamt wurden knapp 200 solcher Screenings absolviert.

„Gemeinsam mit anderen Menschen das zu tun, was einem am Herzen liegt, ist nicht nur gesund, sondern macht auch glücklich“, resümierte Emilio Bellucci, Vorstandsvorsitzender von SOBB.

Der Blick ist jetzt bereits auf die nächsten Großereignisse gerichtet: Im Jahr 2022 finden die Nationalen Spiele sowie dann im Jahr 2023 die Weltspiele von Special Olympics ebenfalls in der Sportmetropole Berlin statt.