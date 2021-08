Bundeskanzlerin beim Online-Jahresempfang von Jürgen Dusel

Berlin (kobinet) In diesem Jahr hatte der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel gehofft, viele Aktive wieder einmal persönlich bei seinem Jahresempfang zu treffen. Die Pandemie rät leider jedoch auch jetzt noch zur Vorsicht und so hat er sich dazu entschieden, seinen Jahresempfang 2021 digital durchzuführen. So findet der Online-Jahresampfang am 17. August ab 18:00 Uhr, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen wird, online statt und wird im Livestream übertragen.

"Es erwartet Sie ein spannendes, kurzweiliges Programm. Ganz besonders freue ich mich, dass Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ihre Teilnahme zugesagt hat. Als ein besonderes kulturelles Highlight werden das Duo JOMI und Héctor Zamora dabei sein, außerdem steht die Sängerin CassMae auf dem Programm", heißt es in der Ankündigung.

Der digitale Jahresempfang kann am 17. August ab 18 Uhr im Livestream barrierefrei mit Gebärdensprache, Untertitelung, Audiodeskription und Leichter Sprache verfolgt werden.

