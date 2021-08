Barrierefreiheit wichtige Grundlage bei digitaler Beratung

Berlin (kobinet) Während der Corona-Pandemie haben viele Beratungsstellen ihre Angebote auch digital zur Verfügung gestellt, so auch viele ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTBs). Was bei einer Beratungssituation im Hinblick auf Barrierefreiheit zu beachten ist und wie man das beste Online-Tool für sich bzw. für die Arbeit finden kann, darum geht es In einem Interview der Fachstelle zur ergänzenden unabhängigenTeilhabeberatung mit Sven Niklas, der im neuesten Newsletter angekündigt wurde.

Link zum Interview mit Sven Niklas