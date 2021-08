Berlin (kobinet) Die Inklusionstage 2021 fanden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erstmals als virtuelle Veranstaltung statt. An zwei Tagen schalteten sich über 4.000 Personen im Livestream ein, um dem vielfältigen Programm unter dem Motto "Zusammen. Selbstbestimmt. Arbeiten.“ zu folgen. Nun wurde die Dokumentation ins Internet eingestellt, wie es vonseiten des Focal Points zur UN-Behindertenrechtskonvention des Bundeministeriums für Arbeit und Soziales heißt.

In zwölf Gesprächsrunden wurde zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen im Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt diskutiert. Gemeinsam stellten sich Podiumsgäste und Zuschauende hierbei die Fragen: Was läuft bereits gut? Wo gibt es immer noch Hürden? Und, welchen Beitrag können Politik, Wirtschaft und Gesellschaft leisten, um mehr Teilhabe zu ermöglichen?

Die schriftliche Dokumentation der Inklusionstage 2021 gibt's auf der Webseite:

www.gemeinsam-einfach-machen.de/inklusionstage2021