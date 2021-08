Rollstuhlbaskettball startet wieder

KÖLN (kobinet) Für Lisa Bergenthal und Joe Bestwick geht es vor dem Saisonstart aber noch auf eine weite Reise: Die Paralympics in Tokio sind für die beiden Köln 99ers Spieler das Highlight vor der kommenden Saison und der Rückkehr der Kölner in die erste Liga. Nach diesem Ereignis kommt dann auch die Spiele der Saison 2021 / 2022 im Rollstuhlbasketball näher.

Am 25. September startet die RBBL1 Saison und die Spieler der Köln 99ers steigen in den nächsten Tagen gemeinsam mit Coach Mathew Foden wieder ins Training ein. Nun steht auch der Spielplan für unsere erste und zweite Mannschaft, die in der RBBL2N an den Start gehen wird, fest.

Für alle, die sich für Rollstuhlbasketball interessieren können sich hier schon ei9nmal die Spilepläne für die erste Liga und die zweite Liga ansehen.