Special Olympics Gründerin heute vor 100 Jahren geboren

Köln (kobinet) In der WDR-Radiosendung Zeitzeichen wird heute an den Geburtstag der Gründerin der Special Olympics Eunice Kennedy Shriver am 10. Juli 1921 erinnert. Dabei beleuchtet der knapp 15minütige Hörfunkbeitrag auch daran, dass mit dieser Initiative auch der Einsatz gegen Seperasierung und Deinstitutionalisierung verbunden war. Gerade im Hinblick auf die 2023 in Berlin anstehenden nächsten Special Olympics World Games bietet der Beitrag einige Denkanstöße, dass es dabei nicht nur um Sport und Funktionärswesen, sondern auch um eine umfassende Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten gehen sollte.

