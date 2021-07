Podcast: Wie gestalten wir eine gerechte Sprache für alle?

Bonn (kobinet) Wie gestalten wir eine gerechte Sprache für alle? Darum geht es in der 11. Folge des Podcasts der Aktion Mensch all inclusive. Mit der Feministin Anne Wizorek sprach Ninia darüber, wie wir sprechen ohne zu diskriminieren, wie es in der Ankündigung im Aktion Mensch Newsletter heißt.

Link zum Podcast