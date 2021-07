Ermittlungen gegen 165 Beschuldigte des Wittekindshof

Bad Oeynhausen (kobinet) Die Berichte über jahrelang praktizierte illegale Freiheitsentziehungen und Fixierungen im Wittekindshof in Bad Oeynhausen haben Schlagzeilen gemacht und viele Menschen erschüttert. Nun hat die Polizei einem Bericht der Neue Westfäische zufolge die Ermittlungen beendet und die Akten an die Staatsanwaltschaft mit 300 Ornern übergeben. Dabei sei die Zahl der Beschuldigten, gegen die nun wegen der Beteiligung an Freiheitsentziehungen ermittelt wird, gegenüber der ursprünglichen Zahl um 20 weitere Beschäftigte der diakonischen Einrichtung angestiegen.

