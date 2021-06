Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wichtiger Test vor Bundestagswahl

Magdeburg (kobinet) Wenige Tage vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag, den 6. Juni, blicken viele gespannt auf den dortigen Wahlkampf und die Ergebnisse am Wahlsonntag. Denn die Wahl ist ein wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl am 26. September für die einzelnen Parteien. Interessant für die Selbstvertretung behinderter Menschen ist dabei auch, wie die behindertenpolitisch engagierte Katrin Gensecke abschneidet, die gute Chancen hat, für die SPD als behinderte Frau in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzuziehen.

"Wir sind stolz auf dich, Katrin! Und darauf, dass die stellvertretende Bundesvorsitzende von Selbst Aktiv – Menschen mit Behinderungen in der SPD - auf der Landesliste der SPD für die Landtagswahl am 6. Juni in Sachsen-Anhalt mit Platz 7 gut abgesichert wurde. Selbstvertretung und Autonomie behinderter Menschen werden künftig im Landtag in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus glaubwürdig und wirkungsvoll vertreten. So kennen und schätzen wir Dich, Katrin“, hatte der Bundesvorsitzende von Selbst Aktiv und Vorstandsmitglied des Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK), Karl Finke, nach der Wahl von Katrin Gensecke auf den Listenplatz 7 der SPD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nach der Listenaufstellung erklärt.

Und in der Tat hat Katrin Gensecke gute Chancen, dem nächsten Landtag von Sachsen-Anhalt anzugehören und dort sicher auch ihr behindertenpolitisches know how einzubringen. Wer mehr über Katrin Gensecke und ihr politisches Engagement von Jugend an erfahren möchte, findet einige Infos über sie im Portrait, das Gracia Schade am 9. April 2021 in den kobinet-nachrichten veröffentlicht hat.

Link zum Portrait über Katrin Gensecke