kobinet-Monatsrückblick im IGEL-Podcast

Bad Segeberg (kobinet) Die Episode 10 des Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) vom Inklusionator Sascha Lang dreht sich um die kobinet Nachrichten, bzw. um einen Monatsrückblick mit Ottmar Miles-Paul über die Berichterstattung in den kobinet nachrichten im Mai 2021 und die Themen, die im letzten Monat behindertenpolitisch relevant waren.

"Jeden Anfang eines Monats blicken wir zurück! Was war los in der Inklusionswelt und in der behindertenpolitischen Landschaft. Den Rückblick machen wir mit dem Redakteur und Mitbegründer der kobinet Nachrichten Ottmar Miles-Paul. Heute ist der Monat Mai dran. Europäischer Protesttag, Mehr Barrierefreiheit Wagen, Teilhabestärkungsgesetz und das vergeigte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Viele Themen..." So heißt es in der Ankündigung der 10. Episode des IGEL-Podcast, der seit heute online ist.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die kobinet-nachrichten für den Mai 2021

Link zu allen bisherigen IGEL-Podcasts