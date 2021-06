Sonderheft zur Fußball-EM in Blindenschrift

MARBURG (kobinet) In Zusammenarbeit mit dem Sportmagazin „Kicker“ gibt die Deutsche Blindenstudienanstalt (blista) in Marburg zur bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft ein Sonderheft für die blinden Fußballfans in Braille heraus. Das Heft enthält Angaben zum deutschen EM-Kader, einen Statistik-Teil und Kurzporträts der deutschen Gruppengegner. Am Ende des Heftes gibt es den Spielplan zum Ausfüllen.

Das EM-Heft in Blindenschrift hat einem Umfang von zirka 80 Seiten, kostet 19,90 € und kann bei der Deutschen Blindenstudienanstalt (blista) telefonisch (06421 6060) oder per E-Mail bestellt werden.