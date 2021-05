Unser RSS-Feed auf Ihrer Website

Berlin (kobinet) Wir bieten schon seit über 8 Jahren einen RSS-Feed von unseren Nachrichten an. Viele Websitebetreiber nutzen diesen Feed zur Darstellung unserer Nachrichten in Kurzform auf ihren Websites.

So können unsere kobinet-nachrichten auch auf Ihren Websites getickert werden.

Wir haben technisch etwas verändert.

Unser RSS-Feed kobinet-nachrichten als Titel und Teasertext steht jedem Betreiber von einer Website kostenlos zur Verfügung. Wir hatten dazu mehrere verschiedene technische Varianten, um den Feed von uns zu beziehen.

Ab jetzt haben wir nur noch einen URL zum Abholen:

https://rss.kobinet-nachrichten.org

Sollte der Bezug unseres Feed nicht mehr funktionieren, dann prüfen Sie an Ihrem System und stellen notfalls auf obige URL um.

Danke.