Fußball-EM-Team in Gebärden

Bonn (kobinet) Mit einem Fußball-Poster in Gebärdensprache wollen die Aktion Mensch und der DFB den inklusiven Fußballgedanken unterstützen. Die Namen der Nationalspieler sind darauf in Gebärden dargestellt. Torhüter Manuel Neuer wird beispielsweise wegen seines Namens mit der Gebärde für „neu“ dargestellt.

Bei der Übersetzung von Lautsprache in die Namensgebärden flossen Namen, Aussehen, Spielpositionen oder auch Eigenheiten der Spieler mit ein. Unter www.aktion-mensch.de/bildungsservice kann das Poster ab sofort kostenlos bestellt werden.

Vielen gehörlosen Fans bleibt die barrierefreie Teilhabe an Spielen häufig verwehrt. Um ein Zeichen für mehr Inklusion zu setzen, gibt die Mühlezeitung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Haslachmühle in Baden-Württemberg zur Fußball-Europa-Meisterschaft im Juni das Poster mit den Namen der deutschen Nationalspieler in Gebärden heraus.