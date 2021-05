25 Jahre Engagement Psychiatrie-Erfahrener in Rheinland-Pfalz

Trier (kobinet) Das Landesnetzwerk NetzG e.V. Rheinland-Pfalz wurde am 18. Mai 1996 als Landesverband Psychiatrieerfahrene e.V. gegründet und kann damit heute auf eine 25jährige Geschichte zurückblicken. Darauf hat Franz-Josef Wagner die kobinet-nachrichten hingewiesen. "Zum Erfolg gibt es keinen Lift - man muss die Treppe benutzen. Genau das haben wir beherzigt, als wir den damaligen Landesverband Psychiatrieerfahrene Rheinland-Pfalz e.V., jetzt Landesnetzwerk seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz e.V., kurz NetzG RLP e.V., gegründet haben", heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder und Unterstützer*innen.

"Schritt für Schritt haben wir dann diese Treppe erklommen, und heute können wir sagen: Wir haben in vergangenen 25 Jahren eine Menge bewegt. Um es mit den Worten der Schriftstellerin Christine Brückner (Nirgendwo ist Poenichen) zu sagen: 'Es ist gleichgültig, wer auf dem Karren sitzt und wer den Karren zieht. Die Hauptsache ist, dass der Karren läuft!' Und das tut er.", heißt es in dem Schreiben.

