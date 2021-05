Online-Veranstaltung für ein gutes Barrierefreiheitsrecht

Mainz (kobinet) Das Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) setzt sich seit jeher für ein selbstbestimmtes barrierefreies Leben ein. Den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen nimmt das ZsL daher am 4. Mai ab 18:00 Uhr zum Anlass, um in einer einstündigen Online-Veranstaltung über das Barrierefreiheitsstärkungsgestz zu diskutieren. Mit dabei sind u.a. Jessica Schröder, Matthias Rösch, Gerlinde Busch, Stephan Heym und Ottmar Miles-Paul.

Die Bundesrepublik Deutschland muss die in 2019 verabschiedete Europäische Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen in deutsches Recht umsetzen. Dabei gibt es die Chance, die Barrierefreiheit in Deutschland grundlegend zu verbessern. Leider hat die Bundesregierung bislang diese Chance nicht genutzt. Der Gesetzesentwurf, der vom Bundeskabinett bereits verabschiedet wurde, stößt daher bei vielen Menschen mit Behinderungen und deren Organisationen auf heftige Kritik", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Diese findet am 4. Mai von 18:00 bis 19:00 Uhr über Zoom im Rahmen einer digitalen Veranstaltung statt. "Neben Informationen über die wichtigsten Punkte aus dem Gesetz werden wir darüber sprechen, wie jede und jeder aktiv werden und sich in die Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht einbringen kann", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, für die keine Anmeldung nötig ist. Gebärdensprachdolmetscher*innen werden die Veranstaltung in die Deutsche Gebärdensprache übersetzen.

Link zum Beitreten des Zoom-Meetings

https://zoom.us/j/92304381758?pwd=cXprdEwrTHdGblB3NGdtNnBQV0Y3QT09

Meeting-ID: 923 0438 1758

Kenncode: 626898

Teilnahme per Telefon:

030 5679 5800 Deutschland

Meeting-ID: 923 0438 1758

