Online-Vortrag von Dr. Birgit Rothenberg zur Geschichte der Disability Studies

Erlangen (kobinet) Das Zentrums für selbstbestimmtes Leben Behinderter Erlangen (ZSL) lädt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der FAU Erlangen-Nürnberg zu einem Online-Vortrag von Dr. Birgit Rothenberg ein, der am 30. April von 19:00 - 20:30 Uhr per Zoom stattfindet. Der Titel lautet: "Disability Studies: Wie aus einer Protestbewegung ein angesehenes interdisziplinäres Wissenschaftsfeld wurde".

Die Einwahldaten für die Veranstaltung am 30. April von 19.00 – 20.30 Uhr für die ZOOM-Konferenz lauten:

https://fau.zoom.us/j/65196344223?pwd=ZnNZcjIvdFZnMkF5SE5XeEJiQ3QrZz09

Meeting-ID: 651 9634 4223

Kenncode: 634695

Eine Gebärdensprachdolmetschung wird zur Verfügung gestellt.

Zum Vortrag heißt es in der Ankündigung: "Seit den 1980er Jahren gingen die Akteure der Behindertenbewegung unterschiedliche Wege, um den diskriminierenden Lebensbedingungen behinderter Menschen zu begegnen: Einige bauten Beratungen und ambulante Unterstützungsangebote auf, andere legten den Fokus auf politische Lobbyarbeit und wieder andere wurden Wissenschaftler*innen – viele von ihnen folgten dabei den Grundsätzen der Disability Studies. Die Disability Studies bieten den notwendigen Perspektivwechsel zur Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, indem sie behinderte Menschen zum Subjekt von Wissenschaft machen statt sie, wie bisher üblich, lediglich als zu beforschendes Objekt zu betrachten. Das heißt: Die Erfahrungen und Sichtweisen behinderter Menschen werden in den Mittelpunkt von Untersuchungen über Behinderung gestellt. Sie werden somit ernst genommen, sichtbar gemacht und dienen als Grundlage für die Entwicklung von Lösungen. Der Beitrag zeigt die Grundzüge dieser Zusammenhänge und des zukunftsträchtigen Wissenschaftsfeldes der Disability Studies auf und bietet Ausgangspunkte für eine Diskussion."

Zur Referentin heißt es: "Birgit Rothenberg ist Rehabilitationswissenschaftlerin, bis Ende 2018 Bereichsleitung von DoBuS, Bereich Behinderung und Studium im Zentrum für HochschulBildung (zhb//dobus) der TU Dortmund; Lehre in der Allgemeinen Behindertenpädagogik an der Fakultät Rehabilitationswissenschaften TU Dortmund sowie im Fachbereich Heilpädagogik und Pflege der Ev. Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe ; Vorstandsmitglied von Disability Studies Deutschland e.V.; Gründungs- und Vorstandsmitglied von MOBILE-Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V.