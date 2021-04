Kassel / Berlin (kobinet) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern am 18. April zu einer Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin geladen. kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul, der die u.a. im ZDF übertragene Gedenkfeier am Fernseh verfolgt und immer wieder ein würdiges Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie angemahnt hatte, sagt dazu in seinem Kommentar einfach "Danke Herr Bundespräsident".

Kommentar von Ottmar Miles-Paul

So bewegend und gut konzeptioniert die Gedenkfeier war, zu der der Bundespräsident gestern die Spitzen der fünf Verfassungsorgane und einige Angehörige von Corona-Verstorbenen eingeladen hatte, so überfällig war diese Gedenkfeier und Geste. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat es dabei geschafft, den richtigen Ton zu finden, der diejenigen, die während der Corona-Pandemie an den Folgen einer Infektion verstorben sind und deren Angehörige, bzw. diejenigen, die mit Spätfolgen einer Infektion mit dem Virus zu kämpfen haben, in den Mittelpunkt stellte. So wurden endlich aus den vielen Zahlen, die uns seit Beginn der Pandemie täglich begleiten, Menschen - Menschen, die die Pandemie hart getroffen hat.

Vor allem hat der Bundespräsident zusammen mit den Spitzen dieses Staates die Beiträge und das erlebte Leid der Angehörigen, die ihre Liebsten verloren haben, in den Mittelpunkt gestellt. Die Geschichten und wie sie die Angehörigen in ihren Redebeiträgen vorgetragen haben, sind berührend und bewegend. Und vielen anderen verstorbenen Menschen wurde anhand ihrer Bilder und ihrer Namen stellvertretend ein Gesicht in dieser Pandemie gegeben. Das war überfällig und äusserst gut gelungen. Dafür ganz herzlichen Dank Herr Bundespräsident.

Link zur Gedenkfeier für die Verstorbenen der Corona-Pandemie in der Mediathek des ZDF