Video: Kübra im Bürokratie-Dschungel

Bonn (kobinet) "Zu viele Anträge, zu viel Papierkram und dann entscheidet auch noch ein*e Gutachter*in darüber, ob du behindert genug bist?! Unsere Vloggerin Kübra hat beim Thema Bürokratie keinen Durchblick mehr. In diesem Video spricht sie über finanzielle Herausforderungen für Menschen mit Behinderung - und wieso sie manchmal lieber gleich auf Dinge verzichtet, die ihr eigentlich zustehen", heißt es passend zur heute am 19. April stattfindenden Anhörung zum Teilhabestärkungsgesetz in der Ankündigung des Videos im aktuellen Aktion Mensch Newsletter.

Link zum Video auf YouTube mit dem Titel: KÜBRA erzählt, warum Bürokratie für Menschen mit Behinderung zur echten CHALLENGE wird